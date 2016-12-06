

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, "Dönerci Ali Usta" markasının sahibi Ali Özcan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ örgütü ile ilişkili olduğu ve örgüt toplantılarına katılıp maddi yardımda bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedildi.







FETÖ ADINA HİMMET







Hakkında soruşturma başlatılan Ali Özcan ile ilgili bazı tanıkların dinlendiği kaydedilen iddianamede, bir tanığın Özcan'ın PVC işi yaptığını, alacağı meblağdan FETÖ adına himmet parası kestiğini söylediği iddia edildi. İddianamede bir başka tanık da şüphelinin Maltepe'deki işyerinin üst katında örgüt toplantıları yaptığını ileri sürdü.







kaynak:haberler