Avrupa Parlamentosu Gıda Komitesi dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatı yasaklamak istedi, Türk dönerciler ayağa kalktı.

"DÖNERE YÖNELİK BİR KASIT"

Almanya'nın başkenti Berlin'de döner üreten bir şirketin sahibi Remzi Kaplan, dondurulmuş dönerde katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın yasaklaması girişimine ilişkin, "Bu dönere yönelik bir kasıttır." dedi.

"İKİ YIL ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ"

Kaplan, dönerde kullanılan fosfat maddesiyle ilgili konunun yeni olmadığını, iki yıl önce iki milletvekilinin AP'ye önerge verdiğini hatırlatarak, şimdi konunun yeniden gündeme getirildiğini belirtti.

"FOSFAT OLMADAN DA DÖNER YAPABİLİRİZ"

Döner üretiminde fosfatın kendileri için çok önemli olmadığını vurgulayan Kaplan, "Fosfat olmadan da döner yapabiliriz. Sadece gündem yaratılıyor." ifadelerini kullandı.

"DÖNERDE ÇOK AZ FOSFAT KULLANILIYOR"

Berlin'de faaliyet gösteren başka bir döner firmasının sahibi Hasan Babur da bu konunun iki yıldır konuşulduğuna işaret ederek, döner sektöründe fosfatın az miktarlarda kullanıldığını söyledi.

Almanya'da döner üretiminde 110 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor.

KALBE ZARARLI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

AP üyeleri, fosfatın kalp sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle döner ve kebaplarda kullanımının yasaklanmasını istemişti.

Yapılan oylamada, düzenleme 22'ye karşı 32 oyla kabul edilirken, teklifin yasalaşabilmesi için AP Genel Kurulu'nda da oylanması gerekiyor.

Konuyla ilgili anlaşmazlığın, Strazburg'da 11-14 Aralık'ta yapılacak oylamada sonuçlanması bekleniyor. AP Genel Kurulu mutlak çoğunlukla karşı çıkarsa, düzenleme bloke edilmiş oluyor.

Kaynak: haberinburada