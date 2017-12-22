DÖRT BÜYÜK TAKIM YENİDEN YERLİ HOCALARA EMANET
Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü ile birlikte, 2012-13 sezonundan sonra ilk defa dört büyüklerin başında yerli teknik adamlar görev almış olacak.
Sezona Igor Tudor ile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Fatih Terim'i getirdi. Bununla birlikte Süper Lig'de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim'in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yerli çalıştırıcılar yer alacak.
TERİM ŞAMPİYON OLMUŞTU
Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman, Beşiktaş'ı Samet Aybaba ve Trabzonspor'u da Şenol Güneş çalıştırıyordu.
Kaynak: haberinburada
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