DÖRT KOLDAN STOPER ARAYAN KARTAL'IN SON ADAYI İSPANYA'DAN
İspanyol medyasının haberine göre stoper arayışında olan Beşiktaş, Valencia'nın Tunuslu savunmacısı Abdennour için olan ilgisini arttırdı.
Bir yandan forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın stoper arayışları için ilk adayının Tunuslu stoper Abdennour'un olduğu belirtilirken oyuncunun İngiltere Premier Lig veya İtalya Serie A'da kariyerini devam ettirmek istediği kaydedildi.
MURİLLO VALENCİA'YA GİDERSE DAHA KOLAY OLACAK
Valencia'nın Inter'in savunma oyuncusu Jeison Murillo'yu transfer etmek istediği, bu transferin gerçekleşmesi durumunda ise Abdennour'un takımdan ayrılmasının daha kolaylaşacağı belirtildi.
2015 yılında 22 milyon Euro karşılığında Valencia'ya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu ile Beşiktaş'ın dışında İtalya'dan Lazio ve İngiltere'den Watford kulüplerinin de ilgilendiği iddia ediliyor. Aymen Abdennour ile bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği konuşulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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