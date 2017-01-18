Güney Koreli devlerden LG, yeni akıllı saatleri için kolları sıvamış durumda. LG akıllı saat konusunda bu yıl atak yapacak gibi duruyor.



Güney Koreli devlerden LG, yeni akıllı saatleri için kolları sıvamış durumda. LG akıllı saat konusunda bu yıl atak yapacak gibi duruyor.



Sertifikasyon kurumlarından FCC'den sızan bilgilere göre Güney Koreli teknoloji şirketi LG, yeni akıllı saatler duyurmanın arifesinde. Google'ın Wear 2.0 platformunu duyurmasından sonra harekete geçen firmanın akıllı saatlerine ilişkin olarak detaylı bilgiler bulunmuyor.



Basına yansıyan ilk bilgilere göre toplamda dört farklı model bekleniyor. Diğer markalarda olduğu gibi saatin klasik ve spor gibi çeşitli versiyonları olacak gibi duruyor. Ekran şekli ise yuvarlak olacak. Apple gibi markalar hala köşeli ekranlar tercih ediyor. Ancak Android tarafında üreticiler bu yapıyı daha çok tercih ediyor.



Söz konusu LG akıllı saat modelleri 2017 yılında duyurulacağı için Qualcomm'un en güncel yongası olan Wear 2100'ü kullanacağı düşünülüyor. Yeni yonga Snapdragon 400 yani bir önceki jenerasyona göre %25 daha fazla enerji tasarrufu ve daha yüksek performans demek oluyor.



Ayrıca Qualcomm Snapdragon Wear 2100, daha yüksek hızlardaki mobil bağlantı hızlarını destekliyor. Fakat hücresel veri destekli akıllı saatler ülkemizde kullanılamadığı için bu versiyonlar Türkiye'de satılmayacak.



Yeni LG akıllı saat modelleri için MWC 2017'yi beklemek gerekecek gibi. Henüz tahmin edilen bir lansman tarihi yok. Detaylar şimdilik bu kadar.



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