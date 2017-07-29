DORTMUND, EMRE'NİN FİYATINI BELİRLEDİ
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Emre Mor hakkında Hannover 96'dan açıklama geldi.
Alman basınında yer alan haberde, Borussia Dortmund'un; Bundesliga'nın yeni ekibi Hannover'in kiralamak istediği Emre Mor için olumsuz cevap verdiği ifade edildi.
DORTMUND 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Dortmund'un, Emre Mor için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği, bu rakamın Hannover için çok fazla olduğu kaydedildi.
Hannover Genel Direktörü Horst Heldt ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Emre Mor'un gündemlerinde olmadığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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