Ankara Valisi Açıkladı: Altındağ'da 8 Yabancı Ajan Ve Misyoner Yakalandı
Önce Kaza Sonra Kavga! İki Taraftan 8 Kişi Isırıkla Yaralandı
Şırnak'ın Faraşin Bölgesinde 9 Terörist Öldürüldü
Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
Neil Armstrong Müzesindeki Altın Ay Modülü Çalındı
Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
Hayırsız Evlat Tartıştığı Annesine 11 El Ateş Etti
Hulusi Akar, Yüksekova'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Kahramanı Ailenin Nikah Törenine Katıldı
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Tuvalet Ve Banyo Borcundan Dolayı İcralık Oldu
Tır'dan Düşen İş Makinesi Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
Dortmund, Emre'nin Fiyatını Belirledi
Hasret Bitti, Dev Stat Sonunda Açıldı
Büyükerşen'e Saldıran Banlı'nın Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı
Kızını Ve Boşanmak İsteyen Eşini Sokak Ortasında İnfaz Etti
Galatasaray'dan Ayrılan Podolski, Yeni Takımına Süper Başladı
Otobüste Bir Kadını Taciz Eden Şahsı, Yolculardan Biri Böyle Yumrukladı
Yılmaz Büyükerşen'den Saldırı Sonrası İlk Açıklama: Böyle Şeylere Pabuç Bırakmayız
Sergen Yalçın, Eskişehirspor'un Başında İlk Antrenmanına Çıktı
İstanbul'un 39 İlçesinde Huzur Operasyonu: Şehir Adeta Ablukaya Alındı

DORTMUND, EMRE'NİN FİYATINI BELİRLEDİ


Dortmund, Emre'nin fiyatını belirledi
Tarih : 29 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Dortmund, Emre'nin Fiyatını Belirledi(5/10)1

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Emre Mor hakkında Hannover 96'dan açıklama geldi.

Alman basınında yer alan haberde, Borussia Dortmund'un; Bundesliga'nın yeni ekibi Hannover'in kiralamak istediği Emre Mor için olumsuz cevap verdiği ifade edildi.

DORTMUND 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Dortmund'un, Emre Mor için 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği, bu rakamın Hannover için çok fazla olduğu kaydedildi.

Hannover Genel Direktörü Horst Heldt ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Emre Mor'un gündemlerinde olmadığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dortmund  Emre  Nin  Fiyatını  Belirledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER