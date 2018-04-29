DOSTLUK NİŞANI FOTOĞRAFLARDA KALDI! AĞACIN YERİNDE YELLER ESİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ABD Başkanı Trump'la birlikte Beyaz Saray'ın bahçesine diktikleri ağaç fidanı kaldırıldı.
Bild gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD ziyaretinin ilk gününde Donald Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesine diktiği sembolik önem taşıyan meşe fidanın kaldırıldığı haberini dünya kamuoyuyla paylaştı.
"AĞAÇ NEREDE?" BAŞLIĞIYLA DÜNYAYA DUYURDU
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretinin ilk günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'ın bahçesine meşe fidanı dikmişti. Alman gazetesi Bild, Macron'un iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen meşe fidanının Beyaz Saray'ın bahçesinden kaldırıldığını iddia etti. ABD ve Fransız arasındaki dostluğu haberleştiren gazete, haberde "Trump ve Macron'un diktiği ağaç nerede?" başlığını kullandı.
SENARYODAN İBARETMİŞ
Haberin devamında dostlukağacının yerinde yalnızca sarı bir lekenin kaldığı belirtildi. Meşe ağacının Fransızlar tarafından hediye edildiğine değinilen haberde, basına dostluk pozları veren liderlerin ajanslar aracılığıyla dünyaya verdikleri anların bir senaryodan ibaret olduğu öne sürüldü.
Kaynak: haberinburada
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