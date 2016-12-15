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dostu ışın karaca'nın evleneceğini böyle duyurdu

DOSTU IŞIN KARACA'NIN EVLENECEĞİNİ BÖYLE DUYURDU

Yılın son düğünü Demet Akalın'ın hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Işın Karaca ve Tuğrul Odabaşı evlilik hazırlığında...

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:45
Puan Ver : Dostu Işın Karaca'nın Evleneceğini Böyle Duyurdu(10/10)9


Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016 yılı magazin dünyasında çok sayıda evlilik ve boşanmayla anılacak bir yıl oldu. Görünen o ki yıl bitmeden ünlü evlilikler hanesine bir çift daha eklenecek. Uzun bir süredir birlikte olan Tuğrul Odabaşı ve Işın Karaca 2017'e evli bir çift olarak girmenin hazırlıklarına başladı.



Mutlu haberi ise Demet Akalın sosyal medya hesabından; “Geceyi güzel haberle kapatacağım hadi… Yılın son gelini benim dev seslim Işın Karaca… Şimdi sadece kına, süsleme parti, düğün işleri düşünmece hızlıca… Adam gibi adam eniştem oh be düğün göreceğiz” satırlarıyla hayranlarına duyurdu.



 



kaynak:sözcü








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