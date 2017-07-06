Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!
Motorlu Araç Trafik Belgesi Ne Zaman Kalkıyor?
30 Ağustos'a Kadar Gişelerde 4 Şerit Kapalı!
Ap, Müzakereleri Dondurma Tasarısını Kabul Etti
Yatak Odasındaki Utangaçlığı Yenmenin Yolları!
Korkunç Kaza! 3 Ölü, 5 Yaralı
İnşaat 1 Ekim'de Sil Baştan!
Kayserispor Transfere Doymuyor
Tarihin En Keskin Lazerini Ürettiler!
İzmir Polisiden Sigara Kaçakçılarına Büyük Darbe
Kaliteli Uyku İçin Karpuz Çekirdeği Ve Kiraz Tüketin Önerisi
Manisa'da 3.7 Şiddetinde Deprem
Bodrum Küdür Sit Alanında Yangın Çıktı
Lüks Rezidansa Narkotik Baskını!
Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !
Japonya'da Sel Felaketi
Çanakkale'de Top Mermisi Patladı!
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Microsoft Binlerce Kişiyi Neden İşten Çıkaracak ?
Zte Nubia N2 Ne Zaman Çıkacak?

Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !

DÖVİZ KURLARI - DOLAR 3.63, EURO 4,11 LİRAYI AŞTI !

Euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı aştı; dolar ise 3.63 liranın üzerine çıktı.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 11:39
Puan Ver : Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !(10/10)11


 Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.63 lirayı da aşarken, euro Ocak sonundan bu yana ilk kez 4.11 lirayı geçti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dolar ve euro yükseliyor.



Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6303 liraya ulaşırken, euro da 4.1190 lira ile 4.12 lira sınırına dayandı.








Etiketler: Döviz  Kurları  -  Dolar  363  Euro  411  Lirayı  Aştı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER