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Döviz kurundaki artışla ilgili Erdoğan'dan 'altın' tavsiyesi!

DÖVİZ KURUNDAKİ ARTIŞLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN 'ALTIN' TAVSİYESİ!

Döviz kurundaki artışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altına endeksli yaparsak işimiz daha kolaylaşır" dedi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Döviz Kurundaki Artışla İlgili Erdoğan'dan 'altın' Tavsiyesi!(10/10)6

NTV ekranlarında yayınlanan Siyasi İşler Özel programına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan döviz kurundaki artışla ilgili "Altına endeksli yaparsak işimiz daha kolaylaşır" dedi.

"ALTIN ENDEKSLİ YAPARSAK İŞİMİZ KOLAYLAŞIR"

Her şeyden önce bu kur meselesinden gireyim. Ben yerli ve milli parayı önemsiyorum. Hükümetler arası anlaşmalarla ne kadar güçlendirirsek paramızı kurtarmış olacağız. Bu konuda ikinci boyut. Altına endeksli yaparsak işimiz daha kolaylaşır. Diyelim ki İran ile alışverişimiz var. TL karşılığında alışveriş yapılmalı. Türkiye İran'a gittiğinde TL ile alışveriş yapılmalı. Bunu tabii başka ülkelerle yapmamız mümkün en ideali altını devreye sokmak.

"FAİZ GEZİ OLAYLARINDA ÇİFT HANEYE ÇIKTI"

Faiz ne kadar yükselirse enflasyon o kadar yükselecektir. Biz bunu göreve geldiğimizde yaşadık. Biz faizi düşürdükçe enflasyon düştü. Gezi olayları olduğunda faiz çift haneliye o dönemde çıktı. Biz faizi indirdiğimiz andan itibaren enflasyon da düşecektir başkanlık bunu getirecektir. Kur noktasında önemli olan yerli ve milli paramızdır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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