DÖVMEYE MERAK SALAN BAHÇIVANI GÖRENLER TANIYAMIYOR
İngiliz Eli Ink isimli bahçıvan, dövmeye merak salarak 10 yıl içinde bambaşka bir insana dönüştü. Vücudunun her yerine dövme yaptıran adam böyle çok mutlu olduğunu söylüyor.
İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. 10 yıl önce bahçıvan olarak çalışan ve yaşadığı bölgedeki bahçeleri düzenleyerek geçimini sağlayan Ink, 17 yaşında dövmeye merak saldı.
MERAKINI VÜCUDUNA TAŞIDI
Dövme sanatçılarından eğitim alan ve onların yanında çırak olarak çalışan Eli Ink, dövmeye olan merakını vücuduna olağan dışı bir şekilde taşıdı. Öyle ki 27 yaşındaki Ink, 10 yıl içerisinde vücudunun bazı noktalarını siyaha boyamaya başladı. Başta kolu ve bacaklarıyla başlayan bu siyah dövme merakı zaman içinde gelişti ve gövdesiyle birlikte yüzünü de boyadı.
GÖZ BEBEKLERİNDE BİLE DÖVME VAR
Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda dayanamadı ve göz bebeklerini bile kalıcı dövmeyle renklendirdi. Son haliyle yetinmeyen Ink, daha sonra dudağına piercing taktırmayı da ihmal etmedi ve resmen simsiyah oldu. Dövmeye bağımlı olduğunu söyleyen Ink, "Derimi simsiyah yapmak için bazı noktaları tekrar boyuyorum.
"BÖYLE ÇOK MUTLUYUM"
Bence kimse benim neden böyle yaptığımı anlayamaz. O yüzden çok da detaylı anlatmıyorum. Bana en çok ilham veren sanatçı Picasso. Onun soyut tasarımlarına bayılıyorum ve vücudumun da Picaso'nun soyut karakterleri gibi olmasını istiyorum" dedi. Ink, yolda görenlerin kendisine çok şaşırdığını söylerken, "Bu beni ilgilendirmiyor. Ben böyle mutluyum" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar