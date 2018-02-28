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Dövmeye merak salan bahçıvanı görenler tanıyamıyor

DÖVMEYE MERAK SALAN BAHÇIVANI GÖRENLER TANIYAMIYOR

İngiliz Eli Ink isimli bahçıvan, dövmeye merak salarak 10 yıl içinde bambaşka bir insana dönüştü. Vücudunun her yerine dövme yaptıran adam böyle çok mutlu olduğunu söylüyor.

Tarih : 28 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Dövmeye Merak Salan Bahçıvanı Görenler Tanıyamıyor(5/10)1

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Eli Ink, 10 yıl içinde şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. 10 yıl önce bahçıvan olarak çalışan ve yaşadığı bölgedeki bahçeleri düzenleyerek geçimini sağlayan Ink, 17 yaşında dövmeye merak saldı.

MERAKINI VÜCUDUNA TAŞIDI

Dövme sanatçılarından eğitim alan ve onların yanında çırak olarak çalışan Eli Ink, dövmeye olan merakını vücuduna olağan dışı bir şekilde taşıdı. Öyle ki 27 yaşındaki Ink, 10 yıl içerisinde vücudunun bazı noktalarını siyaha boyamaya başladı. Başta kolu ve bacaklarıyla başlayan bu siyah dövme merakı zaman içinde gelişti ve gövdesiyle birlikte yüzünü de boyadı.

GÖZ BEBEKLERİNDE BİLE DÖVME VAR

Kalıcı olarak tasarlanan dövmelerle burnunu ve dudaklarını da dövdüren Ink, en sonunda dayanamadı ve göz bebeklerini bile kalıcı dövmeyle renklendirdi. Son haliyle yetinmeyen Ink, daha sonra dudağına piercing taktırmayı da ihmal etmedi ve resmen simsiyah oldu. Dövmeye bağımlı olduğunu söyleyen Ink, "Derimi simsiyah yapmak için bazı noktaları tekrar boyuyorum.

"BÖYLE ÇOK MUTLUYUM"

Bence kimse benim neden böyle yaptığımı anlayamaz. O yüzden çok da detaylı anlatmıyorum. Bana en çok ilham veren sanatçı Picasso. Onun soyut tasarımlarına bayılıyorum ve vücudumun da Picaso'nun soyut karakterleri gibi olmasını istiyorum" dedi. Ink, yolda görenlerin kendisine çok şaşırdığını söylerken, "Bu beni ilgilendirmiyor. Ben böyle mutluyum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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