Riva'daki Taşınmazların Özelleştirilmesi İhalesinde Teklif Veren Olmadı
Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı
Memur, Eve Temizliğe Çağırdığı Gündelikçiye Tecavüz Etti!
Canan Karatay, Ramazan Ayında Tuzlu Su İçin Dedi
İnşaat Çukuruna Düşüp Yaralanan Kurt Böyle Kurtarıldı
Fetö'nün Seçmen Ayağı Da Olabilir Diyen Bahçeli'ye Tepki Gösterdi
Galatasaray, Rodrigues'in Fiyatını 15 Milyon Euro Olarak Belirledi
Dp Lideri Uysal: Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Akşener'i Destekleyeceğiz
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Kepçe Operatörüne 5 Ay Hapis Ve 1500 Euro Para Cezası
Adı Adaylık İçin Geçen İsim Duyurdu: İnce'nin Adaylığı Kesin Gibi
Bahçeli'nin Fetö Seçmeni Sözlerine Jet Yanıt!
Galatasaraylı Mariano, Akhisar Maçında Yok
Optimar Anketine Göre Chp Tabanı Hdp Ve Sp İle İttifak İstemiyor
Üç Gündür Söndürülemiyor! Amanos Dağları'nda 100 Hektar Kül Oldu
Taksiciler Uber'e Karşı Lüks Otobüsle Bakırköy-Bostancı Arası Yolcu Taşıyacak
Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri
Son Dakika! Ak Parti, Erdoğan'ın Adaylığı İçin 316 İmza İle Grup Kararı Aldı
Deniz Baykal Dönüyor! 24 Haziran Seçimleri İçin Adaylık Başvurusu Yaptı
Fenerbahçe'den Anıtkabir'e Ziyaret
Ayşe Öğretmen Bebeğini Günde 45 Dakika Görecek

dp lideri uysal: cumhurbaşkanlığı seçimlerinde akşener'i destekleyeceğiz

DP LİDERİ UYSAL: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE AKŞENER'İ DESTEKLEYECEĞİZ

Demokrat Parti Lideri Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i destekleyeceklerini söyledi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 14:10
Puan Ver : Dp Lideri Uysal: Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Akşener'i Destekleyeceğiz(6/10)7


Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceklerini bildirdi.



3 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal ve beraberindeki heyet, 3 gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i makamında ziyaret etmişti.



Uysal siyasetin güncel meselesi olan ittifaklar dahil olmak üzere Akşener ile düşüncelerini paylaştıklarını belirterek, "Kısa bir süre içerisinde değerlendirmelerimizi yaparak Türkiye'nin kılavuzu olmaya gayret ettiğimiz noktada Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarmak, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına milli iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum" diye konuşmuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Dp  Lideri  Uysal  Cumhurbaşkanlığı  Seçimlerinde  Akşener  İ  Destekleyeceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER