DP LİDERİ UYSAL: CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE AKŞENER'İ DESTEKLEYECEĞİZ
Demokrat Parti Lideri Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İyi Parti Genel Başkanı Akşener'i destekleyeceklerini söyledi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceklerini bildirdi.
3 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal ve beraberindeki heyet, 3 gün önce İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i makamında ziyaret etmişti.
Uysal siyasetin güncel meselesi olan ittifaklar dahil olmak üzere Akşener ile düşüncelerini paylaştıklarını belirterek, "Kısa bir süre içerisinde değerlendirmelerimizi yaparak Türkiye'nin kılavuzu olmaya gayret ettiğimiz noktada Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkarmak, milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına milli iradenin sahibi olacağımızı görüyorum ve düşünüyorum" diye konuşmuştu.
Kaynak: haberinburada
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