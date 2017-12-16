DROGBA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya yıldızı Didier Drogba, Instagram hesabından paylaştığı yeni stiliyle herkesi şaşkına çevirdi.
Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran futbol yıldızı Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.
Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığım yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçlarının tamamını kazıttı.
"YENİ BİR BEN DOĞDUM"
Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Jandarmanın Yüz Tanıyan Akıllı Gözlüğü Takbul'a Dünya Talip
- Bursa'da 100 Liralık Alışverişle Çekilişe Katılan 10 Müşteri, Otomobil Sahibi Oldu
- Üsküdar-Ümraniye Metrosunun İlk Yolcuları, Tren Hareket Edince Sendeledi
- Erdoğan'ın Duyurduğu İstihdam Seferberliğinin Detayları Belli Oldu
- Aselsan, 200 Milyon Dolarlık Radarı 26,5 Milyon Dolara Üretecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
- İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
- Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar