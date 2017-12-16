Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya yıldızı Didier Drogba, Instagram hesabından paylaştığı yeni stiliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen ve sarı kırmızlı taraftarların gönlünde taht kuran futbol yıldızı Didier Drogba yeni saç stilini hayranlarıyla paylaştı.

Yıllardır uzun saç stiliyle izlemeye alıştığım yıldız oyuncu radikal bir karar alıp saçlarının tamamını kazıttı.

"YENİ BİR BEN DOĞDUM"

Yeni stiliyle fotoğrafını paylaşan Drogba '15.12.2017 yeni bir ben doğdum' açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada