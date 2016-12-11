Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

dropbox çevrimdışı klasör özelliği geliyor!

DROPBOX ÇEVRİMDIŞI KLASÖR ÖZELLİĞİ GELİYOR!

Bulut depolama çözümleri arasında en popüler firmalardan biri olan Dropbox, çevrimdışı klasör özelliğini Premium kullanıcılar için getiriyor.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:16
Puan Ver : Dropbox Çevrimdışı Klasör Özelliği Geliyor!(9/10)7


Dropbox, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlarda en çok tercih edilen bulut depolama çözümlerinden biri. Servis, yeni bir özelliği Premium kullanıcılar için kullanıma sunacak. İşte o özelliği detayları.



Dropbox çevrimdışı klasör özelliği



Öncelikle söz konusu özelliğin halen daha geliştirme aşamasında olduğu belirtelim. Ancak mevcut haliyle ücretli Dropbox kullanıcıları bu özellikten birkaç gün içerisinde faydalanabilecek. Dropbox dosyalarını internet olmadan da düzenlemek mümkün olacak.



Türkiye gibi mobil verinin pahalı olduğu ülkelerde oldukça ilgi çekici olan bu özellik sayesinde kotanızdan internet harcamadan Dropbox dosyalarını düzenlemek mümkün olacak. Cihazınız ile internete bağlandığınızda değişiklik yaptığınız dosyalar, bulutta dosyalar ile senkronize olacak.



Ancak bu özellikten faydalanmak için akıllı telefon, tablet bilgisayar ve kişisel bilgisayarınızın dahili depolama alanından vazgeçmeniz gerekiyor çünkü dosyalar burada saklanıyor. Tüm Dropbox hesabınıza çevrimdışı erişebileceğiniz gibi sadece belirli klasörleri de bu şekilde belirlemek mümkün. Yani en çok kullandığınız dosyalar için bu özelliği aktifleştirebilirsiniz.



Mobil tarafta ilk olarak sadece Android kullanıcılarının faydalanabileceği bu özellik Ocak 2017 itibariyle iOS kullanıcıları için de aktifleşecek. Ancak tekrar belirtelim sadece ücret ödeyerek ek depolama alanı satın alan Dropbox kullanıcıları bu özellikten faydalanabilecek.








Etiketler: Dropbox  Çevrimdışı  Klasör  Özelliği  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER