Benzin Ve Gazyağına Zam Geldi
İsrail'e Roket Saldırısını Deaş Üstlendi
Kafa Karışıklığına Ysk Son Verdi!
Kanserle Mücadelede Akıllı İlaç Dönemi!
Diyarbakır'da Pkk'yı Söküp Atan Operasyon Tamamlandı
Chp'li Balbay: Başbakan Gizli Hayırcı
Teröristler Birbirleriyle Çatışıyor!
Lens: O Atmosferi Henüz Göremedim
Buray Eşinden Boşanıyor
Kanseri Öldürmek İçin Oruç Tutun
Erken Emeklilikte 6 Yıl Avantajı!
Pasaportlarda O Zorunluluk Kalkıyor!
Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!
Firari Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi
Mısır'da 3 Aylık Ohal Kararı Onaylandı
Çavuşoğlu, Amerikalı Mevkidaşı İle Telefonda Görüştü
Milletvekili Milletvekilini Muhtar Sandı!
Kılıçdaroğlu: Yahu Ben Size Ne Yaptım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Gelinler İçin Makyaj Trendleri

dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti

DROPBOX, İNTERNET SİTESİ ARAYÜZÜNDE YENİLEMEYE GİTTİ

Son zamanların en popüler bulut depolama sistemlerinden Dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:16
Puan Ver : Dropbox, İnternet Sitesi Arayüzünde Yenilemeye Gitti(10/10)10


Son zamanların en popüler bulut depolama sistemlerinden Dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti.



Bulut teknolojisi, son zamanların en yararlı teknolojileri arasında yer alıyor. Özellikle bulut depolama, harici bir donanıma ihtiyaç duymadan gittiğiniz her yerde dosyalarınıza ulaşma imkanı sağlıyor. Bulut depolama alanındaki en iyi seçeneklerden Dropbox, internet sitesi arayüzünde yenilemeye gitti.



Dropbox'un resmi blogundan yapılan açıklama ile internetsitesiarayüzününyenilendiğiduyuruldu ve yeni arayüz gösterildi. Dropbox'u masaüstünden kullananların karşısına sisteme giriş yaptıklarında bir tanıtım turu çıkıyor. Bu tur, yeni arayüzü ve özelliklerini anlatıyor.  Esasen çok bir değişiklik olmadığı görülüyor. Arayüz ile birlikte dosya ve klasör paylaşımı öne çıkarılmış.



Eğer Dropbox'uçok sık kullanıyor ve mobilde olduğu gibi masaüstünede uygulama yüklediyseniz, internet arayüzü sizin için muhteşem görünmeyecektir. Fakat birden fazla bilgisayar kullananlar ve sistemi sürekli tarayıcıdan kullananlar için arayüzün iyileştirilmesi olumlu bir adım. Ancak Dropbox'ın uygulamalarında genel bir hantallıkvar. Umuyoruz firma yakında bunun için de bir adım atar.



Dropbox, ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen belli bir kapasitenin üzerinde dosya yüklemesi yapanlar için ücretli aboneliği bulunuyor. Uygulamanın istediği birkaç adımı tamamlayarak mevcut kapasitenizi arttırma şansınız var. Yeni arayüze göz atmak isterseniz uygulamanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Türk Telekom'un VoLTE teknolojisi şimdi de iPhone'larda








Etiketler: Dropbox  İnternet  Sitesi  Arayüzünde  Yenilemeye  Gitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER