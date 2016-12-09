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dsp'den türk lirası kampanyasına destek

DSP'DEN TÜRK LİRASI KAMPANYASINA DESTEK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövizinizi Türk lirasına çevirin' çağrısını önemsediklerini belirterek, "Mutlaka bu tür uygulamalar hayata geçirilmelidir ancak toplumun sağlıklı karşılık verebilmesinin tek yolu samimiyet hissedebilmesidir." dedi.

Tarih : 09 Aralık 2016, 16:40
Puan Ver : Dsp'den Türk Lirası Kampanyasına Destek(7/10)7


DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövizinizi Türk lirasına çevirin' çağrısını önemsediklerini belirterek, "Mutlaka bu tür uygulamalar hayata geçirilmelidir ancak toplumun sağlıklı karşılık verebilmesinin tek yolu samimiyet hissedebilmesidir." dedi.



Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları açıkladığını anımsattı.



Kararların "ekonomiye can suyu" getirmeyi amaçladığının söylendiğini belirten Aksakal, "Biz bu 'can suyu getirilmesi' kavramını biraz farklı anladık. Çünkü DSP, 2002'de ekonomisi bataktan çıkarılmış, bankacılık sistemi güvence altına alınmış bir sistem teslim etmiştir. Geçtiğimiz 14 yılda ülkenin yeniden can suyuna muhtaç haline getirilmesini kamuoyunun dikkatine sunmak isterim." dedi.



Başbakan Yıldırım kararları açıklarken, yanında bulunan kurmaylarının tamamının yüzlerinin asık olduğunu savunan Aksakal, bunun da alınan kararlara kendilerinin bile inanmadığını gösterdiğini ileri sürdü.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dsp  Den  Türk  Lirası  Kampanyasına  Destek    haber

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