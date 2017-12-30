DUBAİLİ İŞ ADAMINDAN HATİCE'YE AHLAKSIZ TEKLİF: 100 BİN DOLAR VERİRİM
Ünlü şarkıcı Hatice verdiği röportajda, sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını, hatta Dubaili bir iş adamının kendisine 100 bin dolar önererek ahlaksız teklif yaptığını söyledi.
Son günlerin en çok konuşulan ismi şarkıcı Hatice, geçtiğimiz gün Nişantaşı City's de arkadaşlarıyla yemekteydi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatice, ahlaksız teklifler yağdığını söyleyip rahatsızlığını belli etti.
"BENİ BAŞKASIYLA KARIŞTIRMASINLAR"
Hatice, ahlaksız mesajlar aldığını şu sözlerle anlattı: "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi. Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar."
"HEP BÖYLE FOTOĞRAFLAR ATACAĞIM"
Bu arada geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice, yaptığı Instagram paylaşımıyla da hayranlarını şaşkına çevirdi. Hatice, davetteki arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta 'karın içeri göğüs dışarı' pozu verdi. Ünlü şarkıcı fotoğrafına gelen tepkilere yanıt olarak, "Olmayan şeyimi çok uğraşıyorlar benimle bugün hep böyle fotoğraflar atacağım inat" yorumunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar