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Dubai'nin En Lüks Otelinde Ortaya Çıktı! Ödediği Para Dudak Uçuklattı
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DUBAİ'NİN EN LÜKS OTELİNDE ORTAYA ÇIKTI! ÖDEDİĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI


Dubai'nin en lüks otelinde ortaya çıktı! Ödediği para dudak uçuklattı
Tarih : 16 Nisan 2018, 09:00
Puan Ver : Dubai'nin En Lüks Otelinde Ortaya Çıktı! Ödediği Para Dudak Uçuklattı(7/10)3

Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

NEREDE OLDUĞUNA DAİR HENÜZ BİR İZ YOK

Çiftlik Bank adı altında on binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili Mehmet Aydın, Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin'de görünen Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DUBAİ'DEKİ LÜKS OTELDE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm'da çekilmiş bir fotoğrafına ulaşıldı. Otelin 'Aquaventure' adlı su parkında görülen Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai'nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.

BITCOIN İŞLEMLERİNE DEVAM

Mehmet Aydın'ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaşıldı. Bu detaylara göre Aydın'ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın'ın hesabına akış var.

ÇİFTLİK BANK SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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