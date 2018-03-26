DUBAİ'YE GİDEN NUSRET, ANINDA İMAJ DEĞİŞTİRİP FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Dubai ziyareti sırasında yöresel kıyafetler giyip poz verdi.
Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti. Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.
FOTOĞRAFI 1 SAATTE 290 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Nusret'in paylaşımı 1 saat içerisinde 290 binin üzerinde beğeni aldı.
İşte Nusret Gökçe'nin Instagram paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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