DUDULLU'DA ALÜMİNYUM ATÖLYESİNDE PATLAMA!
İstanbul Dudullu'da sanayi bölgesi içinde bulunan bir alüminyum atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.
İstanbul Dudullu'daki sanayi bölgesinde bulunan bir alüminyum atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Alüminyum üretim kazanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edip söndürdü.
Ayrıntılar birazdan gelecek...
Kaynak: haberinburada
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