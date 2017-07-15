Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı
Binler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Akıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder'i Tek Kişi Uğurladı
Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi
İstanbul Ve Ankara'da Uçuş Yasağı
Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
Fenerbahçe Doğuş'tan Ayrılan Ekpe Udoh: Ne Olur Beni Anlayın
Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
Eski F.Bahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı İddiasının Ardından Takımdan Gönderildi
Böyle İntikam Görülmedi! Çıplak Kadın Fotoğraflarına Bakan Koca Neye Uğradığını Şaşırdı
Kemal Kılıçdaroğlu: Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz'ü Neden İzlemedi
Motosikleti Çalındı, 23 Yıl Sonra Polise İhbar Etti
"Halka Ateş Aç" Emrine Uymayıp İntihar Eden Astsubayın Ailesi Şehitlik İstiyor
Gece Oturumundan Protokol Konuşmaları Çıkarıldı, Chp Karar Değiştirdi
Bahçeli "Öleceksek Adam Gibi Ölelim" Dedi, Meclis Alkıştan Yıkıldı
İşte 15 Temmuz Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Kahramanlar

Dudullu'da alüminyum atölyesinde patlama!

DUDULLU'DA ALÜMİNYUM ATÖLYESİNDE PATLAMA!

İstanbul Dudullu'da sanayi bölgesi içinde bulunan bir alüminyum atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!(9/10)5

İstanbul Dudullu'daki sanayi bölgesinde bulunan bir alüminyum atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Alüminyum üretim kazanında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edip söndürdü.

Ayrıntılar birazdan gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dudullu  Da  Alüminyum  Atölyesinde  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER