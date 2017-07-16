DUDULLU'DA YAPI MARKETİN DEPOSU ALEV ALEV YANDI
Dudullu'da yapı marketin deposunda çıkan yangın, yanında bulunan 5 dükkana sıçradı. Meraklı vatandaşlar ise dumandan zehirlenme tehlikesine aldırmadan yangını izledi.
Ümraniye Dudullu'da saat 19.00 sıralarında yapı marketin deposunda yangın çıktı. Alevler yaklaşık 500 metrekare alana kurulu olan deponun yanında bulunan 5 dükkana sıçradı. Dükkanların da çatı kısmı yanerken, itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Meraklı vatandaşlar ise dumandan zehirlenme tehlikesine aldırmadan yangını izledi.
RÜZGAR NEDENİYLE YAYILDI
Depodaki kömürlerin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler 500 metrekarelik bir alana kurulu deponun bitişiğindeki 5 dükkana sıçradı.
İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ
Dükkanların da çatı kısmı yanerken vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Ekipler yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
VATANDAŞLAR İTFAİYEYE YARDIM ETTİ
Vatandaşlar yangının söndürülmesi için itfaiye erlerine yardım etti. Hortumları duvarların üstünden atlatan vatandaşlar itfaiye erlerinin işlerini kolaylaştırdı.Bazı esnaflar yangına aldırış etmeden dükkanlardan mallarını çıkartmaya çalıştı.
MERAKLI VATANDAŞLAR YANGINI İZLEDİ
Yangından çıkan dumanlara aldırış etmeyen vatandaşlar burunlarını kapatarak çalışmaları izlediler. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölü veya yaralanma olmazken depoda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: haberinburada
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