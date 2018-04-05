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Düğmeye Basıldı, Seri Üretim Başlıyor
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Düğmeye basıldı, seri üretim başlıyor

DÜĞMEYE BASILDI, SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

ROKETSAN, ATAK helikopterlerine entegre edilen Cirit füzesini modifiye ederek insansız hava araçları için geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat'ın seri üretimine başlıyor

Tarih : 05 Nisan 2018, 08:40
Puan Ver : Düğmeye Basıldı, Seri Üretim Başlıyor(6/10)2

ROKETSAN, Türkiye ve Afrin'deki operasyonlar büyük başarı sağlayan ATAK taarruz helikopterlerine entegre edilen Cirit füzesini modifiye ederek insansız hava araçları için geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat'ın (MAM) yeni varyantının seri üretimine başlıyor.

YÜKSEK VURUŞ GÜCÜNE SAHİP

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre MAM-C adını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yeni vurucu gücü, lazer arayıcı başlığı sayesinde yüksek vuruş hassasiyetine sahip bulunuyor.

MAM-C'nin Cirit füzesi gibi harp başlığı çeşitliliğine de sahip olması sayesinde, ROKETSAN'ın ürün ailesini kullanan TSK, MAM-L ve MAM-C ile farklı hedeflere karşı en etkili olacak alternatifi seçebilme şansına kavuşacak.

25 METRE ÇAPTAKİ HEDEFLERİ YOK EDECEK

MAM-C ile özellikle hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflerin, ayrıca 25 metre çaptan daha geniş alana dağılmış terörist ve düşman askerlerinin imha edilmesi hedefleniyor. MAM-C'nin yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı hedefe ulaşmasına kısa mesafe kala patlayarak geniş bir sahada etki yaratmasını sağlıyor.

KANATÇILAR HEDEFİ TAM VURMASINI SAĞLIYOR

MAM-C'nin üzerindeki kanatçılar, füzenin insansız hava aracından bırakıldıktan sonra hedefine doğru dengeli bir şekilde süzülmesine yardımcı oluyor. MAM-C için 3 farklı lançer geliştirildi. SİHA'ların kanat altlarına tekli, ikili ya da üçlü MAM-C lançeri entegre edilebilecek. MAM-C'nin "silahlı HÜRKUŞ" gibi hafif taarruz uçaklarına da entegre edilmesi düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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