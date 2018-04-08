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Düğmeye basıldı! Türkiye'de petrol bulacaklar

DÜĞMEYE BASILDI! TÜRKİYE'DE PETROL BULACAKLAR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol aramak için 4 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.

Tarih : 08 Nisan 2018, 19:10
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ilanda yalnızca pafta numaraları belirtilen 4 ayrı sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe 12 Aralık 2017'de başvurdu.

ŞIRNAK'TAKİ PETROL İŞLEME SÜRESİ UZATILDI

TPAO'nun Şırnak'taki bir petrol işletme sahasında sahip olduğu ruhsat süresini, 10 yıl daha uzatmak için yaptığı başvuru Genel Müdürlükçe kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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