DÜĞÜN DÖNÜŞÜ FECİ KAZA! KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR: 2 ÖLÜ, 6 YARALI
Kırıkkale'de, eski Samsun karayolunda, iki otomobilin düğün dönüşü kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de, eski Samsun karayolunda iki otomobilin düğün dönüşü kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Balışeyh ilçesinden Kırıkkale'ye doğru seyir halinde olan Ramazan Hato yönetimindeki otomobil, Mesut Altınyurt yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mesut Altınyurt yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra her iki otomobilin de ayrı ayrı düğünlerden geldikleri öğrenildi.
2 ÖLÜ, 6 YARALI
Kazada, Batuhan Çorak (42) ile Adil Yeşilyurt (20) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, Mesut Altınyurt (19), Ramazan Hato (42), Berat Karagöz (21) ve 06 RRC 94 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Kılıçaslan (40), Sıtkı Pozan (20), İbrahim Aksoy (18) yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile TIP Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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