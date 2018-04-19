DÜĞÜN EVİNDE BALKON AĞIRLIĞA DAYANAMAYIP ÇÖKTÜ
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 20 kişinin olduğu bir düğün evinin ahşap balkonu ağırlığa dayanamayınca çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta bir düğün evinin ahşap balkonu, üzerinde bulunan yaklaşık 20 kişinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaç kişinin yaralandığı henüz bilinmiyor.
DÜĞÜN EVİNİN BALKONUNDA HEDİYELER VERİLİYORDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.
AĞIRLIĞA DAYANAMAYAN BALKON ÇÖKÜNCE ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ
Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.
Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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