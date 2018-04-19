İbb Başkanı: Kanal İstanbul İnşaatı Bu Yıl Başlayacak
Putin, Gözde Makam Aracını Satışa Çıkardı
Yeni İttifak Mı Geliyor? Seçim Kararı Sonrası İki Lider Görüşecek
Aralık'ta Satılan Fast Food Devi Tekrar Satılıyor
Tarsus'ta Gizemli Kazının Yapıldığı Alan Çökmeye Başladı
Gece Boyunca Kızılırmak'ta Aranan Genç, Evinde Bulundu
'seçim 2. Tura Kalır Mı' Sorusuna Ak Parti'den Net Cevap!
Altın Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Türkiye İçin Korkutan Uyarı: Çöl İklimine Dönüşüyoruz!
Fetö'nün Kirli Karlov Planı Deşifre Oluyor
Bahçeli'nin Önerdiği Tarih Neden Kabul Edilmedi ?
Aykut Hocanın Kestiği Isla'ya Talip Çıktı
15 Temmuz Kahramanı Halisdemir Davasında Karar Çıktı!
Küba'da Castro Dönemini Bitiren İlk Sivil Lider Canel Kimdir?
Düğün Evinde Balkon Ağırlığa Dayanamayıp Çöktü
Ak Parti, Neden 'erken Seçim' Dedi? İşte 4 Gerekçe
Otostopla Bindiği Otomobil Genç Kadının Sonu Oldu
Real Madrid Lige Havlu Attı
'türkiye'ye Alışamadım' Deyip Ayrılan Futbolcu, Değerini 10'a Katladı
Erken Seçim, 1 Sene Oynattı! Yüz Binlerce Genç Sandığa Gidemeyek

Düğün evinde balkon ağırlığa dayanamayıp çöktü

DÜĞÜN EVİNDE BALKON AĞIRLIĞA DAYANAMAYIP ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 20 kişinin olduğu bir düğün evinin ahşap balkonu ağırlığa dayanamayınca çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

Tarih : 19 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Düğün Evinde Balkon Ağırlığa Dayanamayıp Çöktü(5/10)1

Kahramanmaraş'ta bir düğün evinin ahşap balkonu, üzerinde bulunan yaklaşık 20 kişinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaç kişinin yaralandığı henüz bilinmiyor.

DÜĞÜN EVİNİN BALKONUNDA HEDİYELER VERİLİYORDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir düğün evinin balkonunda vatandaşların düğün sahibine çeşitli eşyalar verdiği görülüyor.

AĞIRLIĞA DAYANAMAYAN BALKON ÇÖKÜNCE ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

Yaklaşık 20 kişinin bulunduğu ahşap balkon, ağırlığa dayanamayarak yıkılınca vatandaşların çığlık sesleri dikkat çekiyor.

Olayda kaç kişinin yaralandığı bilinmiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğün  Evinde  Balkon  Ağırlığa  Dayanamayıp  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER