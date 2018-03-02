Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI BEĞENMEDİ, ŞİRKETE İNTERNETTEN SALDIRINCA 89 BİN DOLAR CEZA KESİLDİ

Kanada'da düğününde çekilen fotoğraflardan memnun kalmadığı için bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazan kadın, şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Düğün Fotoğraflarını Beğenmedi, Şirkete İnternetten Saldırınca 89 Bin Dolar Ceza Kesildi(7/10)3

Emily Liao isimli kadın, internette düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi Amara Wedding hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazdı.

YORUMLAR YÜZÜNDEN ŞİRKETİ KAPATTI

Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.

HİZMETİ BEĞENMEYİNCE PARAYI EKSİK VERDİLER

Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı. Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.

Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı.

ŞİRKET FOTOĞRAFLARI VERMEDİ

Ancak çift ödemeyi tamamlamayınca şirket, çekilen düğün fotoğraflarını basıp, vermeyi reddetti. Mahkeme dosyasına göre buna rağmen çift ödemeleri yapmadı.

ÇİFT DAVA AÇTI

Şirketin sahibi Chan, kontratı iptal ederek daha önce yaptıkları ödemelerin bir bölümünü geri vermeyi teklif etti. Çift bunu da reddetti ve kontratı ihlal ettikleri gerekçesiyle organizasyon şirketine tazminat talebiyle dava açtı.

Chan ise hizmetlerinin karşılığını almadıkları gerekçesiyle çifte karşı dava açtı.

SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR

Gelin Emily Liao, bunun üzerine internette Chan ve başında olduğu düğün organizasyon şirketi hakkında çok sert yorumlar yazmaya başladı.

Çift tazminat talebiyle açtıkları davayı kaybederken, Chan çifte açtığı karşı davayı kazandı.

MAHKEME ŞİRKETİ HAKLI BULDU

Mahkeme, Emily Liao'nun internetteki bu yorumlarla şirket sahibinin itibarını zedelediği gerekçesiyle kadını para cezasına mahkum etti. Mahkeme başkanı kadının "memnuniyetsizliğinin de haklılığını kanıtlayamadığını" söyledi.

CBC haber kanalına konuşan Chan ise, şirketinin gördüğü zararın telafi edilemez olduğunu belirtti. Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğün  Fotoğraflarını  Beğenmedi  Şirkete  İnternetten  Saldırınca  89  Bin  Dolar  Ceza  Kesildi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER