DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI BEĞENMEDİ, ŞİRKETE İNTERNETTEN SALDIRINCA 89 BİN DOLAR CEZA KESİLDİ
Kanada'da düğününde çekilen fotoğraflardan memnun kalmadığı için bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazan kadın, şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkum edildi.
Emily Liao isimli kadın, internette düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi Amara Wedding hakkında bir yıl boyunca aşağılayıcı yorumlar yazdı.
YORUMLAR YÜZÜNDEN ŞİRKETİ KAPATTI
Liao, hem İngilizce hem de Çince sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan'i "kirli taktiklerle" müşterilerine yalan söylemekle suçladı. İşleri kötüleşen şirket sahibi Chan ise, işletmeyi kapatmaya karar verdi.
HİZMETİ BEĞENMEYİNCE PARAYI EKSİK VERDİLER
Mahkeme dosyasına göre, her şey Liao çiftinin üç yıl önceki düğünleri öncesi çekilen prova fotoğraflarını beğenmemesiyle başladı. Amara Wedding için çalışan bağımsız fotoğrafçıdan memnun kalmayan çift, organizasyon şirketine ödemeleri gereken paranın hepsini vermedi.
Şirket buna rağmen imzaladıkları kontrata bağlı kalarak çifte makyaj, saç, fotoğraf hizmetleri verdi ve tören hazırlıklarını yaptı.
ŞİRKET FOTOĞRAFLARI VERMEDİ
Ancak çift ödemeyi tamamlamayınca şirket, çekilen düğün fotoğraflarını basıp, vermeyi reddetti. Mahkeme dosyasına göre buna rağmen çift ödemeleri yapmadı.
ÇİFT DAVA AÇTI
Şirketin sahibi Chan, kontratı iptal ederek daha önce yaptıkları ödemelerin bir bölümünü geri vermeyi teklif etti. Çift bunu da reddetti ve kontratı ihlal ettikleri gerekçesiyle organizasyon şirketine tazminat talebiyle dava açtı.
Chan ise hizmetlerinin karşılığını almadıkları gerekçesiyle çifte karşı dava açtı.
SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR
Gelin Emily Liao, bunun üzerine internette Chan ve başında olduğu düğün organizasyon şirketi hakkında çok sert yorumlar yazmaya başladı.
Çift tazminat talebiyle açtıkları davayı kaybederken, Chan çifte açtığı karşı davayı kazandı.
MAHKEME ŞİRKETİ HAKLI BULDU
Mahkeme, Emily Liao'nun internetteki bu yorumlarla şirket sahibinin itibarını zedelediği gerekçesiyle kadını para cezasına mahkum etti. Mahkeme başkanı kadının "memnuniyetsizliğinin de haklılığını kanıtlayamadığını" söyledi.
CBC haber kanalına konuşan Chan ise, şirketinin gördüğü zararın telafi edilemez olduğunu belirtti. Chan, "İnsanların internette söylediklerinin yaratabileceği sonuçlarla yüzleşmesi gerektiğini göstermek istedim" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar