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DÜĞÜN GÜNÜ EŞİNİ 16 KEZ BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN CANİ: KUŞ GİBİ HAFİFLEDİM


Düğün günü eşini 16 kez bıçaklayıp öldüren cani: Kuş gibi hafifledim
Tarih : 29 Nisan 2018, 14:10
Puan Ver : Düğün Günü Eşini 16 Kez Bıçaklayıp Öldüren Cani: Kuş Gibi Hafifledim(5/10)1

Bursa'da, uyuşturucu bağımlısı adam kaçırarak evlendiği kızı kına gecesinin ardından eşini düğün gününün sabahı 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkemede adamın, eşini öldürdükten sonra yanına gittiği arkadaşına, "Kuş gibi hafifledim" dediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı kocanın, "ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası" istemiyle yargılanmasına, önümüzdeki günlerde başlanacak.

KAÇIRARAK EVLENDİĞİ KADINI DÜĞÜN SABAHI 16 KEZ BIÇAKLADI

Metehan Yurtoğlu, ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikah kıydığı Güllü Yurtoğlu'nu düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 16 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, saklandığı tarlada polis tarafından yakalandı.

YAKALANAN ADAM: BENİ ALDATTIĞINI SÖYLEDİLER

Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu, verdiği ifadede, kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu belirtip, "O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi. Yurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA ÖNCE KADINI ORMANDA DÖVÜP AĞACA BAĞLI BIRAKMIŞ

Metehan Yurtoğlu hakkında hazırlanan iddianame, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirtilen Metehan Yurtoğlu'nun, daha önce de eşini döverek gece ormanlık bir alanda ağaca bağlayıp oradan ayrıldığını, genç kadının kurtulduktan sonra devriye gezen jandarma ekiplerinden yardım istediğini, fakat eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

"BENİ EN FAZLA AĞACA BAĞLI BIRAKIR, ZARAR VERMEZ"

Bu olaydan sonra genç kızın Metehan Yurtoğlu'ndan uzak kalması için bir akrabasının yanına yerleştirildiğinin belirtildiği iddianamede, Güllü Yurtoğlu'nun, yanında kaldığı akrabası olan Dilek Yurtoğlu'na, "Metahan ile 16 yaşından bu yana tanışıyorum. Beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Bana zarar verebilecek biri değil. En fazla bu şekilde bir ağaca bağlar ve bırakır. Bana el kaldırır, ancak kıyamadığı için vuramaz" dediği ifade edildi.

UYUŞTURUCU ALIP KADINI ÖLDÜREN ADAM: KUŞ GİBİ HAFİFLEDİM

İddianamede Metehan Yurtoğlu'nun düğünden bir gece önce düzenlenen kına gecesinde sabaha kadar uyuşturucu aldığını, sabah saatlerinde ise evinde kapıyı kilitleyip Güllü Yurtoğlu'nu öldürdükten sonra bıçağı bırakıp yanına gittiği arkadaşı Bekir Taç'a, "Güllü'yü vurdum. Ne yapacağımı bilmiyorum.

MAHKEME ERTELENDİ

Bana yardım et" dediği, Taç'ın ise "Neden böyle bir şey yaptın" şeklindeki soruya ise "Abi çok rahatladım. Kuş gibi hafifledim" dediği ortaya çıktı. Metehan Yurtoğlu'nun 'eşini öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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