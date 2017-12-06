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Düğün günü karısını öldüren cani kocadan kan donduran sözler

DÜĞÜN GÜNÜ KARISINI ÖLDÜREN CANİ KOCADAN KAN DONDURAN SÖZLER

Bursa'da düğün günü karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, "Kına gecesi davetlilerin söyledikleri "Sana ihanet etti" sözlerine inanamadım. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum." dedi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 17:00
Puan Ver : Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler(8/10)4

Bursa'da bir hafta önce resmi nikahları kıyılan eşi Güllü Yurtoğlu'nu (22), düğün günü bıçaklayarak öldüren Metehan Yurtoğlu (23), eşinin kendisine ihanet ettiği şeklinde söylentiler duyduğunu öne sürerek, "Kına gecesi bazı davetliler de aynı şeyleri söyledi. Duyduklarıma inanamadım. Gece uyuyamadım. Bu iddiaları sorup konuşmak istedim. Aramızda tartışma çıktı, sonra boğuşmaya başladık. Elimde bıçak varken yuvarlandık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum." dedi.

TARLADA YAKALANMIŞTI

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak'ta geçen pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Güllü Yurtoğlu'nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, olumsuz yanıt aldı. Yurtoğlu, sevdiği kızı kaçırdı. Bir hafta önce resmi nikahlarını yaptıran Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu, pazar günü yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, cumartesi gecesi yapılan kına gecesi eğlencesinin sabahında, eşi Güllü Yurtoğlu'nu evlerinin mutfağında aralarında çıkan tartışmada ekmek bıçağı ile 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan ve boğuşma sırasında düşme sonucu çatlayan sağ kolu dirseğine kadar alçıya alınmış olan Metehan Yurtoğlu, adliyeye sevk edildi.

"NASIL BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Metehan Yurtoğlu'nun,soruşturmayı yürüten Bursa Cumhuriyet Savcısı'na, "Kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşimle ilgili ihanet söylentileri duydum. Söyleyen kişiler, benim buna göz yumduğumu düşünmüşler. Duyduklarıma inanamadm. Gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabah eşim uyanınca, kına gecesi duyduklarımı aktarıp, bunların doğru olup olmadığını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği'ne çıkarılan Yurtoğlu, emniyet müdürlüğünde ve savcılıkta verdiği ifadelerini tekrarladı. Yurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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