Elazığ'da bir düğün salonunda ortalığı bir anda duman kapladı. Elektrik panolarının patlamasından kaynaklanan yangında 5 kişi hastanelik oldu.

Elazığ'da sünnet merasiminin gerçekleştiği düğün salonunda faciadan dönüldü. Elektrik panolarının yanması sonucu dumandan 5 kişi etkilendi.

SALONU DUMANLAR KAPLADI

Yangın, Elazığ Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda sünnet düğünü yapıldığı sırada elektrik panolarında meydana gelen kısa devre sonucu, salonu dumanlar kapladı.

DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Düğün salonunda bulunanlardan bazıları sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekibi sevk edildi. İçeride bulunanlar tahliye edilirken, dumandan 5 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 3'ü hastaneye kaldırılırken, 2'sine ambulansta müdahale edildi.

Kaynak: haberinburada