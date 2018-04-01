DÜĞÜNDE DAVETLİLERE NİKAH ŞEKERİ YERİNE KÖPEK MAMASI DAĞITTILAR
Mersin'in Anamur ilçesindeki nikah töreninde, davetlilere nikah şekeri yerine kedi ve köpek maması dağıtıldı.
Mersin'de 24 yaşındaki psikolog Özge Oğuz ile 26 yaşındaki öğretmen Bilgehan Yiğit, belediyenin sosyal tesislerinde kıyılan nikahla aileleri ve arkadaşlarının huzurunda evlendi. Törene katılan davetlilere, nikah şekeri yerine içinde kedi ve köpek mamasının bulunduğu paketler dağıtıldı.
DAVETLİLER ŞAŞIRDI
Gelin ve damadın isteği üzerine dağıtılan 150 paketi gören davetliler oldukça şaşırdı. 10 yıl önce sokakta bulduğu köpeğe sahip çıkarak, beslediğini anlatan damat Bilgehan Yiğit, "Amacımız, hayvanların da bizimle birlikte yaşayan canlılar olduğunu fark ettirmek ve topluma hayvan sevgisini aşılamak. Umarım biz, bir örnek oluruz ve bu tür etkinlikleri başka insanlar da yaparak yaygınlaştırır" dedi.
GELİN, HAYVAN ŞİDDETİNE DEĞİNDİ
Gelin Özge Oğuz ise "Daha önce Anamur'da böyle bir şeyin yapıldığını duymamıştık ama başka yerlerde yapıldığını öğrendik. Biz de burada hayata geçirdik. Umarım, ilçede bu bir başlangıç olur ve yayılır. Sokak hayvanları da bu toplumun bir parçası. Umarım, hayvanlara yönelik şiddet son bulur" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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