DÜĞÜNDE OLAY ÇIKARMIŞTI, DAMAT 5 GÜN SONRA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Manisa'da bir düğünde tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, damat tarafından olaydan 5 gün sonra tabancayla vurularak ağır yaraladı. Zanlının vücuduna 7 kurşun isabet etti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, damat tarafından olaydan 5 gün sonra tabancayla vurularak ağır yaraladı.
DÜĞÜN SALONUNDA HUSUMETLİSİNİ VURDU
Edinilen bilgiye göre, 11 Mart'ta Evrenos Mahallesi eski Menemen karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna davetli olarak gelen E.İ (33), burada aralarında husumet bulunan A.Ö. (40) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. E.İ, daha sonra tabancayla ateş ederek A.Ö'yü bacağından yaraladı. A.Ö. davetliler tarafından özel bir hastaneye götürülürken E.İ. olay yerinden kaçtı.
DAMAT, YOLDA KARŞILAŞTIĞI ZANLIYI VURDU
Jandarma ekipleri, E.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra damat B.E, jandarmanın aradığı E.İ. ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6231 Sokak'ta karşılaştı. B.E, çıkan kavgada tabancayla E.İ'ye ateş açtı.
VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ
Vücuduna 7 kurşun isabet eden E.İ. ağır yaralandı. Yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan B.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İşte Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Kalp Krizi Geçirdiği Anlar!
- Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
- Ninelerini Baltayla Öldüren Kız Torunlardan Biri Yakalandı
- Eski Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
- Başörtülü Kadına Saldırıyı Metroda Protesto Ettiler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar