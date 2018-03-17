Metroyu Bombalayıp 30 Kişiyi Yaralamıştı! Saldırının Görüntüleri Çıktı
Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu
Erdoğan, Nato Genel Sekreteri İle Zeytin Dalı Harekatı'nı Görüştü
Çiftlik Bank Ceo'sundan Mağdurlara Sesli Mesaj: Geçmiş Olsun
Ünlü Tarihçi Böyle Buyurdu: Türkler Çok Eğitimli Cahil Bir Millettir
Aym'nin Kararı Sonrası Şahin Alpay Tahliye Edildi
56. Günde Harita Değişti, Afrin İkiye Bölündü!
G.Saray Antrenmanına Terim Damga Vurdu! Binlerce Kişi Ayakta Alkışladı
Fenerbahçe Doğuş Son Saniyede Yıkıldı!
Alex De Souza Tribünde!
İngilizler, Galatasaray Taraftarını Konuşuyor!
Pkk'nın Eve Tuzakladığı Mayın Patladı, Anne Ve 5 Çocuğu Öldü
Osmanlıspor'dan Karabükspor'a Farklı Tarife
Antalyaspor'dan Hayati 3 Puan!
Avcılar'da Mavi Hap Operasyonu! Piyasa Değeri 1 Milyon
Yola Fırlayan Köpeği Tır'ın Altında Kalmaktan Kurtardı!
Adını Suriye'de Duymuştuk! Ahmedinejad Ünlü Generalden Yardım İstedi
Metrobüs Yolunda Korku Dolu Anlar! Otomobil Bir Anda Alev Alev Yandı
Kadını Adım Adım Takip Edip Çantasını Çaldı! Kapkaç Anı Kamerada
Gs Tv'de Büyük Skandal! Taraftarın Hareketini Görenler Şaşkına Döndü

Düğünde olay çıkarmıştı, damat 5 gün sonra kurşun yağmuruna tuttu

DÜĞÜNDE OLAY ÇIKARMIŞTI, DAMAT 5 GÜN SONRA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Manisa'da bir düğünde tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, damat tarafından olaydan 5 gün sonra tabancayla vurularak ağır yaraladı. Zanlının vücuduna 7 kurşun isabet etti.

Tarih : 17 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Düğünde Olay Çıkarmıştı, Damat 5 Gün Sonra Kurşun Yağmuruna Tuttu(7/10)3

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir düğünde tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçan zanlı, damat tarafından olaydan 5 gün sonra tabancayla vurularak ağır yaraladı.

DÜĞÜN SALONUNDA HUSUMETLİSİNİ VURDU

Edinilen bilgiye göre, 11 Mart'ta Evrenos Mahallesi eski Menemen karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir düğün salonuna davetli olarak gelen E.İ (33), burada aralarında husumet bulunan A.Ö. (40) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. E.İ, daha sonra tabancayla ateş ederek A.Ö'yü bacağından yaraladı. A.Ö. davetliler tarafından özel bir hastaneye götürülürken E.İ. olay yerinden kaçtı.

DAMAT, YOLDA KARŞILAŞTIĞI ZANLIYI VURDU

Jandarma ekipleri, E.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra damat B.E, jandarmanın aradığı E.İ. ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6231 Sokak'ta karşılaştı. B.E, çıkan kavgada tabancayla E.İ'ye ateş açtı.

VÜCUDUNA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 7 kurşun isabet eden E.İ. ağır yaralandı. Yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan B.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Düğünde  Olay  Çıkarmıştı  Damat  5  Gün  Sonra  Kurşun  Yağmuruna  Tuttu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER