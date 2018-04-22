DÜĞÜNDE SOPA VE ŞİŞELERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER: 6 YARALI
Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesi, Mutaflar Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.
6 YARALI
Kavgada Ahmet Salih Söker (28), Yavuzer Söker (30), Mustafa Can Söker (23), Mustafa Hoş (35), Ertaç Işık (29) ve Hasan Karadağ (30) yaralandı.
HAYATİ TEHLİKE YOK
İhbar üzerine düğün alanına sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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