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Düğünde sopa ve şişelerle birbirlerine girdiler: 6 yaralı

DÜĞÜNDE SOPA VE ŞİŞELERLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER: 6 YARALI

Aydın'ın Çine ilçesinde düğünde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Düğünde Sopa Ve Şişelerle Birbirlerine Girdiler: 6 Yaralı(10/10)6

Aydın'ın Çine ilçesi, Mutaflar Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine sopa ve şişelerle saldırdı.

6 YARALI

Kavgada Ahmet Salih Söker (28), Yavuzer Söker (30), Mustafa Can Söker (23), Mustafa Hoş (35), Ertaç Işık (29) ve Hasan Karadağ (30) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

İhbar üzerine düğün alanına sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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