

Kansersiz yaşam mümkün mü?.. Kanser önlenebilir mi?.. Kanserle mücadelede gelinen son noktada artık bu soruya 'Evet' yanıtı verilebiliyor. En azından bazı kanser türlerini, çevresel faktörlerin değiştirilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması ile yok etmek artık mümkün. Kanser için mucize bir ilaç yok. Ancak mucize olmasa da bu hastalıktan korunmak elimizde... Bilinen fakat göz ardı edilen günlük yaşam alışkanlıkları, doğru beslenme şekilleri, yaşama bakış açısı, sosyal yaşamın bir parçası olmak; kanserle mücadelede anahtar rol oynuyor. Memorial Antalya Hastanesi Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanserin en önemli nedenleri ve korunma önerileri hakkında bilgi verdi:







ALKOL, DNA HASARI SEBEBİ



Türkiye'de 2014 yılı verilerine göre; nüfusun yüzde 20'sinin beden kitle endeksi 30'un üzerinde. Yani her beş kişiden biri obezite sorunu ile karşı karşıya. Altı yıl öncesine göre yüzde 30 oranında ortaya çıkan bu artış, gelecek yıllarda çok daha önemli bir sağlık sorunu ile yüz yüze olacağımızı gösteriyor. Kilonun boya oranına göre hesaplanan beden kitle endeksinin 25'in altında olması gerekiyor. Aşırı kilo, başta kalp hastalıkları olmak üzere; Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, inme, uyku apnesi ve anormal adet döngüsü gibi sağlık sorunlarının obezite ile ilişkili olduğu artık bilinen bir gerçek. Asıl önemli tehlike ise obezitenin kansere yol açan etkisi ile başlıyor. Rahim, menopoz sonrası meme kanseri, kolon ve rektum kanserleri, yemek borusu, mide, böbrek, pankreas, safra kesesi kanserleri, multiple myelom ve meningioma oluşumunda obezite önemli bir neden olarak karşımıza çıkıyor.



Alkolün hiç tüketilmemesi, eğer kullanılacaksa da sınırlı miktarda alınması doğru bir yaklaşım. Çünkü alkol; bağımlılık etkisinin yanı sıra, DNA hasarlanmalarına yol açıyor, obeziteyi tetikliyor, vücuda zararlı etkisi bulunan kimyasallara zemin hazırlıyor. Erkeklerin haftada iki, kadınların da bir bardaktan fazla alkol tüketmesi önerilmiyor. Hamileler, daha önce alkol bağımlısı olan kişiler ve konsantrasyon gerektiren işlerde çalışanların kesinlikle alkol tüketmemesi gerekiyor.







kaynak:sabah