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Dün gece attığı tweet, Twitter tarihine geçti

DÜN GECE ATTIĞI TWEET, TWİTTER TARİHİNE GEÇTİ

Fatih Terim'in Galatasaray Twitter hesabına "Nerede kalmıştık" yazıp gönderdiği tweet, 100 dakikada 180 bin beğeni ve 125 bin retweet alarak tarihin en çok etkileşim alan tweet'i oldu.

Tarih : 22 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Dün Gece Attığı Tweet, Twitter Tarihine Geçti(10/10)6

Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüş mesajı anlamı taşıyan tweet tarihe geçti.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın Twitter hesabına 'Nerede kalmıştık' yazarak gönderdiği tweet 100 dakikada 180 bin beğeni 125.000 retweet alarak Twitter Türkiye tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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