DÜN GECE TARAFTARLAR COŞTU: BRAD PİTT ELİNE SU DÖKEMEZ
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, Ankara'da Galatasaray'ı yenen Ümit Özat'a sosyal medyada övgü yağdırdı: Brad Pitt eline su dökemez, Brad'e 5 basarsın.
Bu sezon büyüklerin korkulu rüyası olan Ümit Özat'ın takımı, G.Saray'ı devirip, Başakşehir'i lider yapmakla kalmadı, son 6 haftada hem zirve hem de dipte harareti artırdı. Kardemir Karabük'ün ise dün itibarıyla ligden düşmesi kesinleşti.
" BRAD PİTT ELİNE SU DÖKEMEZ"
Beşiktaş'la oynanan kupa maçı sonrası kendisine "Ayı" diye bağıran taraftara "Hiçbir zaman Brad Pitt olmadım" diye karşılık veren Ümit Özat Galatasaray maçı sonrasında sosyal medyayı salladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları Özat'a bu açıklaması üzerinden övgü yağdırıp, "Brad Pitt eline su dökemez", "Brad Pitt'e 5 basarsın hocam", "Artık tüm Türkiye şuna inanıyor ki sen Pitt'ten daha yakışıklısın" yorumları yaptı.
Ümit Özat twitter'da dünya ve Türkiye gündeminde ilk sırayı aldı.
Kaynak: haberinburada
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