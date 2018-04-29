Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ataması yapılacak 25 bin öğretmen için mülakatların başladığını belirterek, "İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.

EĞİTİM ALT YAPISINA 64 MİLYAR LİRADAN FAZLA YATIRIM

Eğitimde yaptıkları en büyük başarının eğitimin alt yapı problemlerini çözmek olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, "Artık Türkiye genelinde 70 kişilik sınıflarımız yok. 2012 yılında çalışmalarına başlanan 10. Kalkınma Planı var. 2013 yılında da Meclis'te kabul edildi. 2014-2018 yıllarını kapsıyordu. Orada bir hedef konuldu. Hedeflerden birisi diyor ki; 'Bölgeler arasında beşeri ve alt yapı farklılığını gidermek lazım.' Bunu söylerken şunu demek istiyorlardı; 'Güneydoğuda okul yok, öğretmen yok?' Şimdi Ağrı'da daha önce 90 kişilik olan sınıflar 20 ile 22 kişi. Bunu başarabilmek için 282 bin derslik yaptık. Özelle birlikte 300 binin üzerinde. 80 yılda yapılandan fazlasını yaptık. 64 milyar liradan fazla alt yapıya yatırım yaptık" diye konuştu.

"ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISINI 17'YE DÜŞÜRDÜK"

AK Parti iktidarı döneminde eğitime 584 bin öğretmen ataması yaptıklarını dile getiren Bakan Yılmaz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında da düşüş yaşandığına dikkat çekti. Bakan Yılmaz, "Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da belli bir sevide olması lazım. Biz gelmeden önce 28 öğrenciye bir öğretmen düşerken, şimdi 17 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Bu oran Kore'de aynı, Japonya'da da, İngiltere'de de aynı. Fransa ise bizden daha fazla. Dün Avrupa ülkesinin gerisindeyken, bugün ilerisindeyiz" dedi.

ATAMALARIN HEPSİ SEÇİMDEN SONRA İLAN EDİLECEK

25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Bakan Yılmaz, bunun için illerde mülakat çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yılmaz, öğretmen alımlarıyla ilgili çalışmaların haziran ayında biteceğini belirtip, "Aslında mayıs ayı sonunda çalışmalar biterdi. Ancak, değerlendirmeler olacak. Tercihleri alacağız. İnşallah seçimden sonra atamaların hepsini ilan edeceğiz" dedi.

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Kaynak: haberinburada