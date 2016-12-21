

Dünya Bankası Grubu Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki kredi onaylandı.







Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.







Toplantı sonucunda, Dünya Bankası Grubuna bağlı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla, BOTAŞ'a TANAP için 400 milyon dolarlık kredi verilmesine karar verildi. Türkiye garantisinde BOTAŞ'a sağlanacak söz konusu kredi, 5 yıl geri ödemesiz 24 yıl vadeli olacak.







Azerbaycan hükümeti garantisinde de proje için SGC'ye 400 milyon dolar tutarında kredi onaylandı. Bu miktar SGC tarafından 5 yıl geri ödemesiz olmak üzere 30 yıl vade ile ödenecek.







Böylece Dünya Bankası Grubunca, TANAP için toplamda 800 milyon dolarlık finansman sağlanmış olacak.







Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller, TANAP'ı desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "TANAP sadece Azerbaycan ve Türkiye'de ekonomik fırsatları arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki ticareti destekleyecek, Türkiye ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında katkı sunacak." ifadesini kullandı.







kaynak:milliyet