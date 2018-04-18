Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı erken seçim hem Türkiye'yi, hem de dünyayı salladı. Bugün Bahçeli ile Erdoğan görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Seçimlerin 24 Haziran 2018 Haziran tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. YSK seçim hazırlıklarına başladı" demesiyle, dünyanın önde gelen basın kuruluşları, internet sitelerinde erken seçime yer verdi.

ÜLKENİN ACİL SEÇİME İHTİYACI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Reuters haber ajansı 'son dakika' haberi olarak duyurduğu haberde 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gideceğini açıkladı' ifadelerini kullanırken, Erdoğan'ın seçimin planladıklarından bir yıl önce olduğunu, ülkenin acil bir seçime ihtiyacı olduğunu belirtti.

"ERDOĞAN ERKEN SEÇİM İÇİN 24 HAZİRAN'I GÖSTERDİ"

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de gelişmeye geniş yer ayırdı. Bild anasayfanın manşetinde yer verdiği haberde, "Erdoğan erken seçim için 24 Haziran'ı gösterdi" başlığını kullandı.

FRANSIZLAR SON DAKİKA KODUYLA DUYURDU

Fransız AFP haber ajansı, erken seçimi son dakika koduyla ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu sene 24 Haziran'da erken seçime gideceğini söyledi" ifadesiyle duyurdu.

"TÜRKİYE SANDIĞA GİDİYOR"

Ankara'dan canlı yayın yapan BBC Türkçe'nin başlığı, "Erken seçim 2018: Türkiye 24 Haziran'da sandığa gidiyor" oldu.

"ERDOĞAN SEÇİMLERİ PLANLANANDAN 1 YIL ÖNCEYE ALDI"

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Guardian, Erdoğan'ın erken seçim kararını MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasının ardından duyurduğunu aktarırken, "Erdoğan, seçimleri planlanandan bir yıl önceye aldı ve erken seçim tarihini 24 Haziran olarak belirledi" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: haberinburada