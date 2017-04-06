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dünya bu çantalardan çıkacak sonucu bekliyor!

DÜNYA BU ÇANTALARDAN ÇIKACAK SONUCU BEKLİYOR!

Esad Rejimi'nin kimyasal silahla saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin otopsi işlemleri yaklaşık 3 saatte bitti.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:55
Puan Ver : Dünya Bu Çantalardan Çıkacak Sonucu Bekliyor!(10/10)9


İdlib'de gerçekleşen ve onlarca insanını hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kimyasal saldırıyı araştırma üzere Türkiye'ye gelen Dünya Sağlık Örgütüheyeti Adana'da incelemelerde bulundu.



Esad Rejimi'nin kimyasal silahla saldırısında hayatını kaybeden 3 Suriyelinin otopsi işlemleri yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Dünya Sağlık Örgütüheyeti otopside özel ekipmanlar kullandı.



 



kaynak:haber7








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