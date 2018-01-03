Beşiktaş'ın Rakibi Bayern Münih'in 2. Kalecisi De Sakatlandı
Dünya Bu Golü Konuşuyor! 39. Saniyede Tarihe Geçti
Galatasaray'da Patrice Evra'nın Transferine Gomis Kefil Oldu
Talimatı Verdi! Depremin Vurduğu İlde, 3 Kattan Fazlasına İzin Yok
Beşiktaş'la Anlaşan Vida, Sağlık Kontrolünden Geçti
Bakan Sarıeroğlu: Taşeron Çalışanların Kıdem Tazminatı Hakkı Saklı Kalacak
Dünya, Türkiye'de Üretilen Kopya Sığırların Peşine Düştü!
Erdoğan, Macron İle Yerli Füze İçin Eurosam İşbirliğini Görüşecek
Üreticiler Tepkili! Ekmek Fiyatı Kararı, Mahkemeye Taşınıyor
Genç Futbolcunun Biletine Yılbaşı Piyangosu Vurdu
Türk Lirası İle İhracat, 7 Yılda 5 Katına Çıktı
Bitcoin'in Değeri Yüzde 11 Arttı
Video Hakem Sisteminin Kaderi Bu Yaz Belli Olacak
En Düşük Memur Maaşına 137 Lira Zam Geldi! İşte Derecelerine Göre Memur Maaşları
Türkiye'nin En Büyüğü! Yeni Sahibi Belli Oldu
Futbolda Ara Transfer Dönemi Yarın Başlıyor
Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcusu, Süper Lig Ekibiyle Anlaştı
Memur Ve Emekli, Ocak'ta Yüzde 1,69 Enflasyon Zammı Alacak
Bank Asya'nın A Grubu Hissedarlarına Operasyon! 68 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Cenk İzin İstedi: Böyle Teklif Bir Daha Ne Zaman Gelir

Dünya bu golü konuşuyor! 39. saniyede tarihe geçti

DÜNYA BU GOLÜ KONUŞUYOR! 39. SANİYEDE TARİHE GEÇTİ

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, Watford karşısında 39. saniyede attığı golle Premier Ligde bu sezonun en hızlı golünü kaydetmiş oldu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Dünya Bu Golü Konuşuyor! 39. Saniyede Tarihe Geçti(9/10)5

İngiltere Premier Ligin zirvesinde yer alan Manchester City evinde Watford'u konuk etti.

Guardiola'nın öğrencileri 39. saniyede attığı golle adeta rakibini şoke uğrattı.

Sol kanattan gelişen atakta David Silva topu Sane ile buluşturdu. Alman futbolcu yerden sert bir orta yaptı ve Raheem Sterlig arka direkte topu ağlara gönderdi.

BU SEZONUN EN HIZLI GOLÜ

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Sterling 39. saniyede attığı bu golle İngiltere Premir Lig 2017-2018 sezonunun en hızlı golünü kaydetti.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Sterling'in bu golü aynı zamanda Premier Ligde atılmış en hızlı üçüncü gol olarak tarihe geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Bu  Golü  Konuşuyor  39  Saniyede  Tarihe  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER