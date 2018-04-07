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Dünya bu golü konuşuyor! Kaleci 60 metreden avladı

DÜNYA BU GOLÜ KONUŞUYOR! KALECİ 60 METREDEN AVLADI

Bosna-Hersek Liginde Şampiyonluk Play-Offunda Zeljeznicar kalecisi Vedran Kjosevski, Siroki Brijeg karşısında 90+3. dakikada 60 metreden bir gol attı ve skoru 1-1 yaptı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Dünya Bu Golü Konuşuyor! Kaleci 60 Metreden Avladı(7/10)3

Bosna-Herkes Liginde Zeljeznicar sahasında Siroki Brijeg'i konuk etti.

Mücadeleye Zeljeznicar kalecisi Vedran Kjosevski damga vurdu.

60 METREDEN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Karşılaşma Siroki Brijeg'in 1-0 üstünlüğü ile devam ederken kaleci Vedran Kjosevski 90+3. dakikada 60 metreden muhteme bir gole imza attı.

Siroki Brijeg defansının uzaklaştırdığı topa orta sahanın gerisinden vuran Vedran Kjosevski, rakip kalecinin büyük hatasını değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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