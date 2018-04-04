DÜNYA BUNU KONUŞUYOR! RONALDO'DAN UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK GOL
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus ile karşılaşan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, uzun yıllar unutulmayacak bir rövaşata golüne imza attı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Real Madrid Deplasmanda İtalyan devi Juventus ile karşılaştı.
Zorlu mücadeleye Cristiano ronaldo damga vurdu. Karşılaşmanın 3. dakikasında attığı golle 10 maç üst üste gol atma başarısını gösteren Cristiano Ronaldo, 64. dakikada muhteşem bir gole imza attı.
UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK BİR GOL
Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Ronaldo, Chellini'nin hatasında topla buluştu. Ronaldo'nun geriye çevirdiği topa Lucaz Vazques gelişine vurdu fakat Buffon kaleye giden topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topta Carvajal güzel bir orta kesti. Yüksekten gelen ortaya Cristiano Ronaldo mükemmel yükseldi ve muazzam bir rövaşata vuruşu i,le topu ağlara gönderdi.
ZIDANE İNANAMADI
Cristiano Ronaldo'nun bu golü Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane inanamadı. Ellerini başına götüren ünlü teknik adam şaşkın bakışlarıyla yedek kulübesine dönüp şaşkınlığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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