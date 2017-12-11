DÜNYA DEVİNDE BEKLENEN AYRILIK GERÇEK OLDU
Alman ekibi Borussia Dortmund, takımın ligde 7. sıraya kadar gerilemesinin ardından Peter Bosz'un görevine son vererek Peter Stöger'le anlaştı.
Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Bundesliga'da liderlikten 7. basamağa kadar düşen Borussia Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi.
Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Dortmund'un başına geçen Hollandalı teknik adamın serüveni kısa sürerken, sarı-siyahlılar yeni teknik direktörünü ise çabuk buldu. Alman ekibi, dört yılı aşkın bir süre çalıştırdığı Köln ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Peter Stöger ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Köln'de, bu sezon alınan başarısız sonuçlar üzerine Peter Stöger'in görevine son verilmişti.
"YENİ HEDEFLER BELİRLEYECEĞİZ"
Yeni teknik direktörlerinin basına tanıtımında konuşan Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Stöger yönetiminde yılbaşına kadar toplayabildikleri kadar puan toplayıp ardından sezonun kalan bölümüne ilişkin yeni hedefler belirleyeceklerini ifade etti.
Bundesliga'ya bu sezona fırtına gibi başlayan ve ilk yedi maçında altı kez galip gelip bir kez berabere kalan Borussia Dortmund, daha sonra çıktığı sekiz maçtan ise galibiyet çıkaramadı ve bu periyotta dört kez berabere kalıp dört kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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