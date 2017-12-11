Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Netanyahu'dan Hadsiz Açıklama: Kudüs'ün İsrail'in Başkenti Olduğunu Kabul Edin!
Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
Taş Baskı Zeytinyağları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler
Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım
Steam, Bitcoin'i Ödeme Yöntemleri Arasından Kaldırdı
Türkiye'den Google'a Uyarı! Israr Ederse Yaptırım Gelir
İskoçya Ekibi Celtic'te Taraftarlar, Kudüs Filistin'dir Pankartı Açtı
Büyüme Verileri Yarın Açıklanacak
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
Kanal İstanbul, Geçtiği Güzergahta 200 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak
Göztepe Maçında Kafasına Top Çarpan Futbolcu, Hafıza Kaybı Yaşadı
Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti

Dünya devinde beklenen ayrılık gerçek oldu

DÜNYA DEVİNDE BEKLENEN AYRILIK GERÇEK OLDU

Alman ekibi Borussia Dortmund, takımın ligde 7. sıraya kadar gerilemesinin ardından Peter Bosz'un görevine son vererek Peter Stöger'le anlaştı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu(5/10)1

Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla Bundesliga'da liderlikten 7. basamağa kadar düşen Borussia Dortmund'da teknik direktör Peter Bosz'un görevine son verildi.

Sezon başında Ajax'tan ayrılarak Dortmund'un başına geçen Hollandalı teknik adamın serüveni kısa sürerken, sarı-siyahlılar yeni teknik direktörünü ise çabuk buldu. Alman ekibi, dört yılı aşkın bir süre çalıştırdığı Köln ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Peter Stöger ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 5. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Köln'de, bu sezon alınan başarısız sonuçlar üzerine Peter Stöger'in görevine son verilmişti.

"YENİ HEDEFLER BELİRLEYECEĞİZ"

Yeni teknik direktörlerinin basına tanıtımında konuşan Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Stöger yönetiminde yılbaşına kadar toplayabildikleri kadar puan toplayıp ardından sezonun kalan bölümüne ilişkin yeni hedefler belirleyeceklerini ifade etti.

Bundesliga'ya bu sezona fırtına gibi başlayan ve ilk yedi maçında altı kez galip gelip bir kez berabere kalan Borussia Dortmund, daha sonra çıktığı sekiz maçtan ise galibiyet çıkaramadı ve bu periyotta dört kez berabere kalıp dört kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Devinde  Beklenen  Ayrılık  Gerçek  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER