DÜNYA DEVİNDEN FLAŞ DOLAR/TL TAHMİNİ
Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dolar/TL beklentisini açıkladı. 12 aylık beklenti 3.40 oldu.
Goldman Sachs, Türk Lirası için uzun vadeli risklerin “önemini koruduğunu” belirtti.
Liradaki yükseliş trendinin daha fazla yukarı yönlü alanı olduğunu belirten Goldman'ın Dolar/TL 'de 3, 6 ve 12 aylık tahminleri sırasıyla 3.45, 3.35 ve 3.40 seviyelerinde bulunuyor.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar