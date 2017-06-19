Goldman Sachs 3, 6 ve 12 aylık dolar/TL beklentisini açıkladı. 12 aylık beklenti 3.40 oldu.



Goldman Sachs, Türk Lirası için uzun vadeli risklerin “önemini koruduğunu” belirtti.



Liradaki yükseliş trendinin daha fazla yukarı yönlü alanı olduğunu belirten Goldman'ın Dolar/TL 'de 3, 6 ve 12 aylık tahminleri sırasıyla 3.45, 3.35 ve 3.40 seviyelerinde bulunuyor.







kaynak:hürriyet