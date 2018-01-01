DÜNYA DEVİNİN CEO'SU VE AİLESİNİN 4 FERDİ, UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ
Avustralya'daki uçak kazasında, dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group'un 11 yıllık CEO'su ve ailesinden 4 kişi öldü. Dünya devi, Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu.
Dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group`un CEO`sunun ve ailesinden dört kişinin, dün Avustralya`da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
DENİZ UÇAĞI NEHRE DÜŞTÜ
Avustralya'nın Sydney kentinin 30 kilometre kuzeyinde dün meydana gelen olayda, bir deniz uçağının nehre düşmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmişti. İlk gelen bilgilerde kimlikler açıklanmazken, hayatını kaybedenlerin İngiliz vatandaşları olduğu ifade edilmişti.DÜNYA DEVİNİN CEO'SU VE AİLESİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ
Bugün gelen haberlerde ise kazada ölen isimlerden birinin dünyanın en büyük gruplarından Compass Group'un 58 yaşındaki CEO'su Richard Cousins olduğu ortaya çıktı. Cousins ile birlikte ailesinden 4 kişi ve uçağı kullanan pilot da hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan olmadı.
"EN DERİN ÜZÜNTÜLERİMİZİ SUNUYORUZ"
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Walsh, yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşadıklarını beliretek, "Compass'ta çalışan herkes Richard'ın ailesinin ve arkadaşlarının yanındadır. En derin üzüntülerimizi sunuyoruz" dedi.TÜRKİYE'DE DE SOFRA GRUP OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR
Büyük firmalara, okullara ve kurumlara yemek sağlayan bir catering şirketi olan Compass Grup, yıllık 31 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren şirkette 500 bin kişi çalışıyor.
Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirket Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösteriyor.
11 YILDIR GRUBUN CEO'SUYDU
Kazada hayatını kaybeden Richard Cousins, 11 yıldır grubun CEO'su olarak görev yapıyordu. Cousins, Harvard Business Review'a göre 2017 yılında en iyi performans gösteren CEO'lar sıralamasında 11'inci sırada yer almıştı. (Kaynak:Habertürk)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Çalışma Hayatında Yapılan Düzenlemeler, Yeni Yılla Birlikte Yürürlüğe Giriyor
- Mit'in Yeni Kalesi, Dinlemelere Ve Sızmalara Karşı Özel Olarak Tasarlandı
- 3 Trilyonluk Yılbaşı Ağacını Orakla Koruyor
- Fıkra Değil Gerçek! Hiç Geçmediği Köprü Yüzünden İcralık Oldu
- Başbakan'dan Edirne'ye Hızlı Tren Müjdesi: 2018'de Temeli Atılıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar