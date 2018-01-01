Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları Yarın Başlıyor
Diyanet, Tartışmalara Noktayı Koydu: Bitcoin Kullanımı Caiz Değildir
Müjdeyi Babası Verdi: Gidiyor
Ehliyet Ve Pasaport Alacaklar Dikkat! 2 Nisan'a Kadar Süre Uzatıldı
Milli Piyango Sıralı Tam Liste Yayınlandı! 61 Milyonluk Büyük İkramiye 4'e Bölündü
İmzayı Belhanda Attı, Köşeyi Ağabeyi Döndü
Dünya Devinin Ceo'su Ve Ailesinin 4 Ferdi, Uçak Kazasında Öldü
Beşiktaş, Cenk'in Yerine Gelecek Golcüyü Buldu
Trakya'daki İlçe Dünyanın En Sakin 160 Şehri Arasına Girdi
Bir Dönemin Efsanesi Gaziantepspor, Kapatılıyor
Ünlüler 2018 Mesajlarını Paylaştı: Coşkuyla, Tutkuyla, Aşkla
Kırmızı Kart Gösterdiği Futbolcunun Saldırısına Uğrayan Hakem, Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncunun Evine Gitti İddialarına Nazlı'dan Sert Açıklama!
Banker Bilo'daki Hata, Yıllar Sonra Fark Edildi
Kıvanç'ın Kardeşi Az Kalsın Başını Yakıyordu
Ünlü Güzel, Şöhret Kapılarını Açan Dansını Düğününde De Yapmış
Kato Dağında Görev Güvenlik Güçlerine Futbolcu Burak Yılmaz Sürprizi
Süper Ligin Yıldızları Son Fotoğrafla Gönülleri Fethetti
Yılın Transferi Bitti! Fiyatı: 150 Milyon Euro
Manchester City'nin 18 Maçlık Galibiyet Serisi, Palace Deplasmanında Bitti

Dünya Devinin CEO'su ve Ailesinin 4 Ferdi, Uçak Kazasında Öldü

DÜNYA DEVİNİN CEO'SU VE AİLESİNİN 4 FERDİ, UÇAK KAZASINDA ÖLDÜ

Avustralya'daki uçak kazasında, dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group'un 11 yıllık CEO'su ve ailesinden 4 kişi öldü. Dünya devi, Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu.

Tarih : 01 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Dünya Devinin Ceo'su Ve Ailesinin 4 Ferdi, Uçak Kazasında Öldü(5/10)1

Dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass Group`un CEO`sunun ve ailesinden dört kişinin, dün Avustralya`da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DENİZ UÇAĞI NEHRE DÜŞTÜ

Avustralya'nın Sydney kentinin 30 kilometre kuzeyinde dün meydana gelen olayda, bir deniz uçağının nehre düşmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmişti. İlk gelen bilgilerde kimlikler açıklanmazken, hayatını kaybedenlerin İngiliz vatandaşları olduğu ifade edilmişti.DÜNYA DEVİNİN CEO'SU VE AİLESİNDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Bugün gelen haberlerde ise kazada ölen isimlerden birinin dünyanın en büyük gruplarından Compass Group'un 58 yaşındaki CEO'su Richard Cousins olduğu ortaya çıktı. Cousins ile birlikte ailesinden 4 kişi ve uçağı kullanan pilot da hayatını kaybetti. Kazadan kurtulan olmadı.

"EN DERİN ÜZÜNTÜLERİMİZİ SUNUYORUZ"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Walsh, yaptığı açıklamada büyük bir şok yaşadıklarını beliretek, "Compass'ta çalışan herkes Richard'ın ailesinin ve arkadaşlarının yanındadır. En derin üzüntülerimizi sunuyoruz" dedi.TÜRKİYE'DE DE SOFRA GRUP OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR

Büyük firmalara, okullara ve kurumlara yemek sağlayan bir catering şirketi olan Compass Grup, yıllık 31 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük firmaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren şirkette 500 bin kişi çalışıyor.

Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirket Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösteriyor.

11 YILDIR GRUBUN CEO'SUYDU

Kazada hayatını kaybeden Richard Cousins, 11 yıldır grubun CEO'su olarak görev yapıyordu. Cousins, Harvard Business Review'a göre 2017 yılında en iyi performans gösteren CEO'lar sıralamasında 11'inci sırada yer almıştı. (Kaynak:Habertürk)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Devinin  Ceo  Su  Ve  Ailesinin  4  Ferdi  Uçak  Kazasında  Öldü  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER