DÜNYA FUTBOLUNDA ÇİN EFSANESİ BİTTİ
2014 yılından itibaren futbolda transfer piyasasına damga vurmaya başlayan Çin bu kez durdu.
2014'te 100, 2015'te 190, 2016'da 486 milyon Euro'luk harcama yapan lig geçen ocak-şubat arasındaki kış döneminde 403 milyon Euro ile zirveye çıkmıştı.
SADECE 28 MİLYON EURO HARCADILAR
Ancak dev Asya ülkesi 19 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki yaz transfer periyodunda harcamada sadece 28 milyon Euro'da kaldı. Çin'de Adrian Ramos 12, Modeste 5.7 ve Moukandjo 5.5 milyon Euro ile sönük yaz döneminin önemli transferleri oldu.
"YETERLİ BAŞARI GELMEDİ"
Ülkede futbola yatırımın bir anda durmasına gerekçe olarak yeterli başarının gelmemesi gösteriliyor.
Asya devinde Hulk, Tevez, Pato, Jackson Martinez, Alex Teixeira, Lavezzi ve Oscar gibi yıldızlar, Scolari, Capello, Pellegrini, Villas Boas ve Cannavaro gibi dünya çapında teknik adamlar görev yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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