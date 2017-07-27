DÜNYA KADINLAR BOKS ŞAMPİYONASI 15 YIL SONRA TÜRKİYE'DE YAPILACAK
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, 15 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de yapılacak. Şampiyona, Ankara veya Trabzon'da yapılacak.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 15 yıl aradan sonra ilk defa Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Gözgeç, şampiyonanın Ankara'da ya da Trabzon'da gerçekleştirilebileceğini söyledi.
ANKARA VEYA TRABZON'DA OLACAK
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, federasyonun yeni binasında spor muhabirleri ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Önceki gün Rusya'da düzenlenen Uluslararası Boks Federasyonu toplantısına katıldığını dile getiren Gözgeç, toplantıda Türkiye açısından çok önemli kararlar alındığını ifade etti. 2020 Olimpiyatları öncesi kalifikasyon elemelerinin Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını duyuran Gözgeç, "2002 yılında Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ardından 15 sonra Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası yapacağız. Tabii bunun için yer şu an kesinleşmiş değil ama Ankara veya Trabzon olarak düşünüyoruz. Saha ve seyirci avantajını kullanmak için Boks'un sevildiği, seyircinin fazla olduğu illeri düşünüyoruz" dedi.
"SIKLET SAYISI KADINLARDA 5, ERKEKLERDE 8 OLDU"
Bir diğer önemli kararın ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kadın-erkek eşitliğini ön plana çıkartmak amacıyla sıklet sayılarının değiştirilmesi yönünde olduğunu açıklayan Gözgeç, "Daha önce erkelerde 10 sıkletimiz vardı. Kadınlarda ise 3 sıklet katılıyordu. Kadınların sayısını 5'e çıkartıyor, erkelerin sayısını 8'e düşürüyoruz. Bu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin dünyada kadın-erkek eşitliğinin ön plana çıkartılması amacıyla almış olduğu bir karar. İlerleyen zamanlarda bu rakam sanırım eşit olacak. IOC'nin düşüncesi bu yönde" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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