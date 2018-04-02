Dünya Kupası Elçisi olan Victoria Lopyreva, GS-TS maçı sonrası "21. şampiyonluğa 7 maç kaldı! Haydi aslanlar!" yazınca taraftarları mest etti.

Rusya'da yapılacak Dünya Kupası Elçisi olan Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası Twitter hesabından mesaj yolladı.

Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından olay bir paylaşım yaptı.

"21'E 7 KALDI, HAYDİ ASLANLAR"

Güzel model twitter hesabından, "21'e 7 kaldı! Haydi Aslanlar!" mesajını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, bu tweet'in ardından Rus mankene teşekkür etti.

Kaynak: haberinburada