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Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye, Ukrayna'yı Yenerek 2'de 2 Yaptı

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE TÜRKİYE, UKRAYNA'YI YENEREK 2'DE 2 YAPTI

Basketbolda Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 yenerek 2. galibiyetini aldı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 01:40
Puan Ver : Dünya Kupası Elemelerinde Türkiye, Ukrayna'yı Yenerek 2'de 2 Yaptı(8/10)4

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Türkiye, deplasmanda Ukrayna'yı 67-60 mağlup ederek 2'nci maçında 2'nci galibiyetine uzandı.

Kiev Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan milliler, ilk periyodu 16-12 önde geçti. 2'nci periyotta hücum performansı düşen ay-yıldızlılar, 16-11'lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı 28-27 geride tamamladı.

SON PERİYODA ÜSTÜN GİRDİLER

3'üncü periyot, iki takımın da karşılıklı sayılarıyla geçilirken, final periyoduna ev sahibi Ukrayna'nın 1 sayılık üstünlüğü ile girildi: 43-42. Mücadelenin son periyodunda baskısını artıran ve vites yükselten milliler; Barış Ermiş, Tolga Geçim ve Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla sahadan 67-60 galip ayrıldı.

EN SKORER İSİM GLADYR

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla Ukraynalı Sergiy Gladyr oldu. Türkiye'nin en skorer oyuncusu 15 sayıyla Tolga Geçim olurken; Sertaç Şanlı 14, Barış Ermiş ise 10 sayı 8 asistle oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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