DÜNYA KUPASI GRUPLARI YARIN BELLİ OLACAK
Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında gruplar, yarın çekilecek kurayla belli olacak. Organizasyon, 18.00'de başlayacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, yarın yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yapacağı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirlenecek.
SAAT 18:00'DE BAŞLAYACAK
Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da katılacağı kura çekimi, TSİ 18.00'de başlayacak.
RUSYA DOĞRUDAN KATILACAK
Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:
1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa
2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan
3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran
4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan
Kaynak: haberinburada
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